В посольстве Туркмении опровергли сообщения о смерти Бердымухамедова

В посольстве Туркмении сообщили, что информация о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности.

В ведомстве данную информацию назвали фальшивкой.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на неназванный источник в Ашхабаде сообщили о смерти президента Туркмении. По словам источника, это якобы произошло, когда глава республики был в отпуске.

Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с февраля 2007 года. С декабря 2006 года по февраль 2007 года он был исполняющим обязанности главы государства.