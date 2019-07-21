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В МЧС рассказали, как можно отравиться съедобными грибами

Вера Чернышева
18:23 21.07.2019
При «тихой охоте» нужно соблюдать множество мер предосторожности.
В МЧС рассказали, как можно отравиться съедобными грибами
© Фото: pixabay

МЧС подготовило рекомендации для россиян, которые помогут собирать грибы в лесу без вреда для здоровья. В них уточняется, что при неправильной «тихой охоте» отравиться можно даже съедобными дарами леса.

За грибами рекомендуется ходить рано утром - еще не нагретые солнцем, они могут храниться гораздо дольше. Погода должна быть погожая: в дождливое лето грибы пропитываются водой и даже при высыхании уже не восстанавливают свои вкусовые качества и начинают выделять токсины.

При срезании гриба его нужно сразу очистить от земли, листвы, травы, хвои и другого приставшего мусора, в корзину грибы лучше складывать шляпками вниз, чтобы сохранить свежесть. Собирать следует именно в корзину из ивняка или лукошко, хорошо пропускающие воздух, а не в пластиковые пакеты.

Чтобы не отравиться впоследствии, нужно срезать только хорошо знакомые грибы. Полезно иметь при себе атлас-определитель, причем гриб должен точно совпадать с картинкой в нем. Неопытным грибникам советуют собирать только грибы с ножками под шляпкой, так как среди них не имеется смертельно ядовитых сортов. Старые и переросшие грибы следует обходить стороной, потому что в них накапливаются вредные вещества. По той же причине не рекомендуется сбор любых грибов на обочинах дорог с интенсивным движением, возле фабрик, а также растущих во рвах или на опушке леса: грибы очень легко впитывают тяжелые металлы и другие яды.

«Нужно быть уверенным даже не на 100, а на 200%, что гриб не ядовит. Не собирайте неизвестные сорта и слишком молодые грибы. Не собирайте также старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы. Даже пригодные в пищу в этом состоянии могут повлечь отравление», - предостерегают в МЧС.

Грибы следует перебрать сразу же после возвращения домой, а затем положить их в соленую прохладную воду на час. Перерабатывать и подвергать тепловой обработке грибы нужно очень тщательно. В ведомстве уточняют, что окрасившаяся чайная ложка или лук в кастрюле ничего не говорят о ядовитости и съедобности грибов, так же как и их горький или, напротив, приятный вкус.

«Если после того, как вы съели грибы, у вас появилось чувство тошноты, боль в животе, повышенная температура, диарея, расстройство сердечного ритма, сильно расширенные зрачки - это могут быть первые признаки отравления», - предупреждают в ведомстве.

При этом они могут появиться только спустя 12-14 часов. Меры в этом случае нужно принимать незамедлительно. Срочная помощь при отравлении грибами включает в себя промывание желудка (подряд пять-шесть стаканов воды с содой или слабого раствора марганцовки и вызов рвоты после, что следует повторить три-пять раз), непрерывное теплое питье (при сильной слабости - крепкий чай), укутывание и нахождение больного в тепле. Также нужно немедленно обратиться к врачу.

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