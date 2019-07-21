На Украине заявили об обнищании из-за ассоциации с Евросоюзом

Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина «стала нищей» после подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Политик при этом отметил, что в ближайшее 10-15 лет страна не сможет конкурировать ни с одним из государств в мире, добавив, что ассоциация с ЕС уничтожила украинскую экономику.

Медведчук также отметил в своем Twitter, что так называемое взаимодействие Украины с ЕС приведет к росту цен, падению производства и одновременно росту безработицы в стране.

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы» заявил, что без участия России восстановление украинской экономики невозможно. В связи с этим его партия объявила о начале изменения экономического курса страны в случае победы на выборах в Верховную раду.

Напомним, подписание Соглашения об ассоциации состоялось между Украиной и Европейским союзом в 2014 году. Спустя три года, в 2017-м, договор вступил в полную силу. Кроме создания зоны свободной торговли, соглашение предусматривало сотрудничество в оборонной сфере, в частности в борьбе с терроризмом и предотвращении конфликтов, а также в сферах налогообложения, госфинансов и миграции.