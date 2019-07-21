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В ЦИК Украины объяснили низкую явку на выборах

Антон Талпа
17:47 21.07.2019
Отмечается, что наиболее высокая явка остается в Луганской области (39,97%), а также в Чернигове (41,69%) и Полтаве (41,53%).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

По данным Центральной избирательной комиссии Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.

Данные цифры приведены в соответствии с данным по 160 из 199 избирательных округов. Отмечается, что наиболее высокая явка остается в Луганской области (подконтрольные Киеву территории - 39,97%), а также в Чернигове (41,69%) и Полтаве (41,53%).

«Выборы на Украине проходят в штатном режиме. Каких-либо системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, пока не зафиксировано ни правоохранителями, ни наблюдателями», - заявил замглавы ЦИК Олег Конопольский.

В свою очередь в ведомстве отметили, что причина невысокой явки все еще не ясна. Также не ясно, стоит ли ожидать изменений в цифрах.

«Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки», - добавил Конопольский.

Что касается данных относительно политических предпочтений народа, по данным на 15:00, уверенно лидирующие позиции занимает партия «Слуга народа» (49,0%). За ней идут «Оппозиционная платформа - За жизнь» (14,0%), «Батькивщина» (11,0%) и «Европейская солидарность» (7,0%). По 5% и 4% соответственно набрали «Голос» и партия «Оппозиционный блок».

В выборах в парламент Украины участвуют 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. В мониторинге выборов не участвуют ни наблюдатели из России, ни представители ПАСЕ.

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