Marvel анонсировала старт новой фазы киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью четвертой фазы в киновселенной Marvel. Презентация проходила на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Четвертая фаза киновселенной откроется с фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В картине также появится еще один популярный персонаж комиксов, Красный Страж, его исполнит актер Дэвид Харбор. Режиссером картины станет Кейт Шортхенд. Премьера «Черной вдовы» назначена на 1 мая 2020 года.

В следующем году также состоится премьера фильма «Вечные». Она запланирована на 6 ноября 2020 года. Главные роли исполнят Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумейл Нанджиани. Фильм «Вечные» будут сняты по мотивам одноименной серии комиксов Джека Керби и расскажут о противостоянии двух созданных в результате генетических экспериментов рас - Вечных и Девиантов.

Двенадцатого февраля 2021 года выйдет картина про мастера восточных боевых искусств «Шанг-Чи: Легенда десяти колец». В главной роли - Симу Лю. Роль его противника Мандарина исполнит Тони Люн Чу Вай. Стоит отметить, что Мандарин уже появлялся в киновселенной Marvel в третьем «Железном человеке», но тогда его сыграл Бен Кингсли.

Седьмого мая 2021 года состоится премьера второго фильма о Докторе Стрэндже «Мультивселенная безумия» с Бенедиктом Камбербетчем. Согласно заявлениям представителей студии, это будет первый хоррор в киновселенной. Картину срежиссировал Скотт Дерриксон, работавший над первой частью.

Тайка Вайтити вновь займет режиссерское кресло, чтобы снять уже третью часть фильма о скандинавском боге грома. «Тор 4: Любовь и гром» выйдет 5 ноября 2021 года. Главные роли в фильме исполнят Крис Хэмсворт и Тесса Томпсон.

В 2022 году состоится премьера фильма «Блейд» с оскароносным Махершалой Али в главной роли.

Кроме того, глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил о работе над фильмами «Фантастическая четверка», Стражи галактики 3», «Черная пантера 2» и «Капитан Марвел 2». В планах у студии и перезапуск «Людей Икс».

Помимо кино, Marvel выпустит и сериалы. Осенью 2020 года на телеэкраны выйдет «Сокол и Зимний Солдат» с Себастианом Стэном в главной роли. Весной 2021 года состоятся премьеры сериалов «Ванда/Вижн», «Локи», «Соколиный глаз». Студия также работает над первым анимационным проектом в киновселенной - фильмом «Что, если..?». Премьера запланирована на осень 2021 года. Одну из главных роль озвучит актер Джеффри Райт.