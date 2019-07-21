Под Саранском грузовая «Газель» протаранила рынок: видео
По данным МВД, в результате инцидента пострадали три человека.
© Видео: pmr13 VK © Фото: ТРК «Звезда»
Грузовая «Газель» врезалась в торговые ряды рынка в городе Рузаевка Республики Мордовия. Видеозапись опубликовали в социальных сетях очевидцы.
В ролике видно, что автомобиль протаранил палатку с одеждой. Продавец и покупатели успели разбежаться.
После столкновения металлическая конструкция торгового ряда рухнула на автомобиль Lada Vesta. По данным МВД, пострадали три человека, которые в этот момент находились в автомобиле, сообщают «Известия Мордовии».