Под Саранском грузовая «Газель» протаранила рынок: видео

После столкновения металлическая конструкция торгового ряда рухнула на автомобиль Lada Vesta. По данным МВД, пострадали три человека, которые в этот момент находились в автомобиле, сообщают «Известия Мордовии».

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