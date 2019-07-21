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Пропавший в Польше российский ребенок был убит, заявили в прокуратуре

Кристина Волкова
16:48 21.07.2019
В ближайшее время, как ожидается, будет назначена экспертиза и опознание тела родственниками.
Пропавший в Польше российский ребенок был убит, заявили в прокуратуре
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress

Пятилетний ребенок из России, пропавший десять дней назад в Польше, был убит. Ранее тело мальчика полицейские обнаружили на автотрассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

В ближайшее время, как ожидается, будет назначена экспертиза и опознание тела родственниками.

«Выводы, сделанные в ходе осмотра, указывают на то, что это было убийство», - сообщил журналистам представитель окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

Он также добавил, что по данному факту будут проводиться следственные работы, направленные на выяснение всех обстоятельств убийства, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский ребенок, пропавший в Польше при загадочных обстоятельствах, 10 июля около 17 часов вечера по местному времени уехал вместе со своим отцом в неизвестном направлении. Позднее мужчину обнаружили мертвым в районе железнодорожного переезда. По версии прокуратуры, он совершил самоубийство. Машину удалось обнаружить на стоянке в трех километрах от места, где он скончался.

Ребенка рядом не оказалось, его поисками занимались несколько десятков сотрудников полиции с собаками и вертолетом. В субботу, 20 июля, тело мальчика обнаружили в нескольких сотнях метров от трассы.

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