Ученые рассказали, как быстро засыпать и хорошо высыпаться

Ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что перед тем, как отправиться в постель, человеку нужно обязательно принимать ванну или душ. Они изучили влияние нагрева тела водой на различные факторы ночного отдыха, проанализировав более пяти тысяч исследований.

Специалисты уточняют, что сон и температура тела регулируются биологическими ритмами человека. Чтобы быстро заснуть и хорошо спать нужна определенная температура тела, которой можно достичь, приняв душ или ванну. Температура воды при этом должна составлять 104-109 градусов по Фаренгейту (40-43 по Цельсию).

Для достижения максимального эффекта ученые советуют купаться за один-два часа до того, как отправиться в кровать. По словам исследователей, время засыпания при использовании этого метода может сократиться в среднем на десять минут, пишет издание Medicalxpress.

Ранее врач-сомнолог раскрыл оптимальное количество часов, которое нужно человеку, чтобы выспаться. Однако это время может варьироваться в зависимости от генетических особенностей человека.