Сын Плющенко попал в больницу

Сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской экстренно госпитализировали из-за травмы, полученной во время тренировки.

Уточняется, что шестилетний Саша упал, когда пытался выполнить двойной риттбергер. Во время неудачного приземления на лед мальчик рассек подбородок.

«Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы», - пояснила Рудковская.

Врачи рекомендовали воздержаться от тренировок на несколько дней, пока рана не заживет окончательно, добавила мама ребенка, передает телеканал «Ю». После этого он возобновит тренировки по подготовке к гастрольному туру в Италии, Испании, Венгрии и Румынии.