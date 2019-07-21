Две крупнейшие авиакомпании прекратили полеты в Каир

В столицу Египта отменили все вылеты две крупнейшие авиакомпании: British Airways и немецкая Lufthansa. Полеты из Лондона в Каир были приостановлены в субботу, 20 июля, о чем авиакомпания уведомила своих пассажиров. Действия авиакомпании были вызваны в рамках превентивной меры для постоянного контроля безопасности в аэропортах мира. Ввсе рейсы в Каир отменены на неделю.

«Безопасность наших клиентов и членов экипажа всегда является нашим приоритетом, и мы никогда не будем эксплуатировать воздушное судно, если это не будет безопасно», - приводит слова сообщения BBC.

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa также приостановила свои полеты в Каир по соображениям безопасности, сообщает ARD. Однако, причины, вызывавшие такую реакцию, оба авиаперевозчика комментировать отказались.