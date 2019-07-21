Порошенко рассказал, за кого голосовал на выборах в Верховную раду

Бывший президент Украины Петр Порошенко на досрочных выборах в Верховную раду отдал голос за партию, которая «способна остановить российский реванш». Об этом говорится в заявлении на его личной странице в Facebook.

Речь идет о партии «Европейская солидарность», которую возглавляет сам Порошенко. По его словам, для Украины сейчас «чрезвычайно важно» сохранить то направление, которое было задано в последние пять лет, и «дать отпор российскому реваншу».

«Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны-агрессора», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Украина должна двигаться «в семью европейских народов». По его мнению, только Европейский союз и НАТО являются гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина.



Досрочные парламентские выборы проходят на Украине 21 июля. Депутатский корпус из 225 человек избирается по смешанной системе: одна часть - по партийным спискам, другая - в мажоритарных округах. По данным на середину дня, явка на выборах составляла 15,27%.

