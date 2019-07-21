Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Порошенко рассказал, за кого голосовал на выборах в Верховную раду

Вера Чернышева
15:43 21.07.2019
Экс-президент заявил, что Украина должна стремиться к евроинтеграции.
Порошенко рассказал, за кого голосовал на выборах в Верховную раду
© Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко на досрочных выборах в Верховную раду отдал голос за партию, которая «способна остановить российский реванш». Об этом говорится в заявлении на его личной странице в Facebook.

Речь идет о партии «Европейская солидарность», которую возглавляет сам Порошенко. По его словам, для Украины сейчас «чрезвычайно важно» сохранить то направление, которое было задано в последние пять лет, и «дать отпор российскому реваншу».

«Я проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед. За команду, которая имеет силу, волю, патриотизм, опыт, решительность. За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны российской пятой колонны и страны-агрессора», - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что Украина должна двигаться «в семью европейских народов». По его мнению, только Европейский союз и НАТО являются гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина.
 
Досрочные парламентские выборы проходят на Украине 21 июля. Депутатский корпус из 225 человек избирается по смешанной системе: одна часть - по партийным спискам, другая - в мажоритарных округах. По данным на середину дня, явка на выборах составляла 15,27%.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата21.07.2019, 08:02
Ту-142 встречают Су-27 в небе над Петербургом: эксклюзивные кадры репетиции парада ко Дню ВМФ
Дата21.07.2019, 13:30
Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 12:21
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Дата20.07.2019, 07:00
В «Альфе» назвали ранее неизвестную причину создания спецподразделения КГБ
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:06 В стране и мире
Сын Плющенко попал в больницу
15:28 В стране и мире
Видео
В посольстве РФ рассказали о состоянии российских моряков на задержанном Ираном танкере
15:01 В стране и мире
Видео
В Киргизии автомобиль во время соревнований въехал в зрителей: видео
13:35 В стране и мире
Менее 13 часов: ВСУ нарушили договор о перемирии и обстреляли село в ДНР
13:05 В стране и мире
Видео
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые заявили о вреде летних школьных каникул
Новый вид туризма появился в России
Видео
В Петрозаводске силачи сдвинули на метр 46-тонный танк Т-80: видео
Видео
Зеленский ответил на предложение продать ржавую «Украину»
Видео
Отдохнул с огоньком: в Англии осудили устроившего поджог «человека-факела»
Загадки с поисками кота и панды оказались слишком сложными для 85% пользователей Сети
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.