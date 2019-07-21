В посольстве РФ рассказали о состоянии российских моряков на задержанном Ираном танкере

Члены экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного морским патрулем Корпуса стражей исламской революции в пятницу, 19 июля, остаются на борту судна, их жизни ничего не угрожает. С таким заявлением выступил пресс-секретарь представительства посольства России в иранском городе Бендер-Аббас.

В ведомстве уточнили, что на данный момент продолжаются проверочные мероприятия в отношении корабля.

«Моряки свободно передвигаются по кораблю, никаких ограничений в этом плане нет. В соответствии с международными нормами мореплавания до завершения соответственных процедур экипаж не имеет права покинуть танкер. Состояние членов экипажа хорошее, их жизни ничего не угрожает», - рассказал «Звезде» представитель посольства России.

Он также добавил, что российские представители находятся в постоянном контакте с иранскими партнерами и пытаются добиться восстановления связи с российскими моряками.

Ранее стало известно, что силами КСИР был задержан в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero с 23 членами экипажа, среди которых есть трое граждан России. По словам иранских представителей, судно нарушило международные правила.

В свою очередь в Британии резко осудили действия Тегерана, добавив, что если ситуация не прояснится в ближайшее время, то Иран «могут ждать серьезные последствия».