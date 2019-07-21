Военнослужащие ВСУ подорвались на мине в первый день перемирия

В Донбассе утром 21 июля двое военнослужащих погибли в результате взрыва. Еще двое получили ранения и были госпитализированы.

Военнослужащие выдвинулись на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе города Счастье в Луганской области. Из-за детонации неизвестного взрывного устройства два человека получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте.

По информации пресс-центра Объединенных сил Украины, еще двое получили травмы.

«Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное», - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

С 00:01 21 июля на территории Донбасса действует соглашение о прекращении огня. Ранее сообщалось, что в полдень бойцы Вооруженных сил Украины нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге Донецкой народной республики.