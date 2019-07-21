В Киргизии автомобиль во время соревнований въехал в зрителей: видео

Автомобиль въехал в зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке.

Инцидент произошел сегодня около 10:00 по московскому времени на площади Победы в центре города. Уточняется, что водитель не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы прямо в зрителей на одной из трибун.

Шестеро пострадавших с переломами и ушибами госпитализированы в городскую больницу, один находится в тяжелом состоянии, заявили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии. Водитель в аварии не пострадал, добавили в ведомстве.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как толпа бежит к месту аварии и пытается помочь пострадавшим. По словам организаторов турнира, мероприятие пришлось отменить, а машину нарушителя отправили на штрафстоянку.

По факту аварии назначена проверка, изучаются все обстоятельства данного инцидента. Машина нарушителя внесена в Единый реестр преступлений и проступков.

Центрально-Азиатский кубок экстремальных видов спорта Gradus Cup Jaguar Free проводится в Бишкеке впервые. Дрифт, который внесен в программу мероприятий соревнований, подразумевает прохождение поворотов с использованием управляемого заноса.