Пермские мошенники скупали автомобили у граждан по 1 рублю

Полицейские в Перми задержали 12 сотрудников одного их автосалонов, которых подозревают в мошенничестве. В ГУ МВД по Пермскому краю полагают, что нечистые на руку продавцы вынуждали покупателей приобретать автомобили по завышенной цене.

В полицию с заявлениями обратились уже более 20 потерпевших, которые считают себя обманутыми.

«Сотрудники салона путем обмана по программе "трейд-ин" приобретали у граждан их машины по цене один рубль. Оказывая психологическое давление на клиента, они вынуждали приобретать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Также, вводя в заблуждение клиентов, оформляли кредитные договоры на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств», - сообщили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех причастных к мошенническим действиям. В помещении автосалона проводятся следственные мероприятия.