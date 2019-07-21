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В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Верховную раду

Лина Давыдова
14:08 21.07.2019
Досрочные парламентские выборы на Украине начались утром 21 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Str ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.

В заявлении ЦИК говорится, что наибольшую явку демонстрирует Луганская область (территории области, подконтрольные Киеву). Там она составляет 26,78%. Меньше всего пока голосуют жители Волынской области, где на участки пришли 12,08% избирателей.

Досрочные парламентские выборы на Украине начались утром 21 июля. Половина депутатского корпуса (225 парламентариев) будет избрана по партийным спискам, вторая половина - в мажоритарных округах.

Голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как ранее отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, этим решением Киев фактически лишил семь-десять миллионов украинцев возможности участвовать в избирательном процессе.

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