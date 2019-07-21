Зрители приняли смерть комика во время выступления за часть шоу

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер на сцене прямо во время выступления.

Мужчине стало плохо на концерте в Дубае 19 июля. В отеле Clavichord Signature 36-летний комик вел развлекательную программу. Он шутил и развлекал гостей, но внезапно стал задыхаться и присел на сцену. Зрители не сразу поняли, что происходящее не является частью его выступления. Только через три минуты они бросились на помощь артисту.

Врачам скорой помощи спасти мужчину не удалось, он умер от остановки сердца.

Найду был известным комиком в Объединенных Арабских Эмиратах. Его поклонники были потрясены известием о смерти артиста.