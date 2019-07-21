Радикалы осквернили памятник Николаю Ватутину на Украине

Неизвестные надругались над памятником советскому военачальнику Николаю Ватутину в Полтавской области Украины. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции.

Вандалы написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили инициалы генерала на памятной табличке. На месте работает оперативно-следственная группа, ведется поиск виновников происшествия и возможных очевидцев. Произошедшее квалифицировано как хулиганство, сообщает ИА «Унiан».

За последнюю неделю это не первый случай варварского отношения к памятникам советского периода. В минувшую среду националисты повалили на землю памятник маршалу Георгию Жукову в Яготине Киевской области.