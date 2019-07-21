Опубликована запись переговоров иранских и британских военных с танкером Stena Impero

Опубликованы записи переговоров представителя иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с танкером Stena Impero, который шел под британским флагом. Он был задержан Ираном 19 июля.

В частности, как слышно на аудиозаписи, иранские военные дают команду танкеру развернуться, а также обещают безопасность. В то же время британский фрегат HMS Montrose, который спешил на защиту судна, убеждает, что менять курс не следует.

Запись переговоров была опубликована консалтинговой компанией Dryad Global в социальной сети Twitter. Данная организация специализируется на оценке рисков морских перевозок и обеспечивает круглосуточный мониторинг местоположения судов в море.

«Если вы будете подчиняться, вы будете в безопасности. Немедленно измените свой курс на 360 градусов», - сообщает представитель КСИР танкеру Stena Impero.

После этого сообщения HMS Montrose связывается с танкером и вновь сообщает о том, что менять курс не следует.

«Я повторяю: поскольку вы осуществляете транзитный проход по международным водам, согласно международному праву, никто не может вам мешать, препятствовать или блокировать ваше судно», - говорится в сообщении.

Ранее власти Ирана прокомментировали ситуацию, отметив, что члены экипажа британского танкера здоровы и находятся в безопасности.

В российском посольстве в Иране заявили, что держат ситуацию на контроле и не оставляют попыток наладить связь с российскими гражданами на борту арестованного танкера.