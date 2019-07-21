В Санкт-Петербурге прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге сегодня состоялась сводная репетиция Главного военно-морского парада по случая Дня ВМФ. В ней приняли участие экипажи самолетов и вертолетов, боевые корабли и пешие колонны военнослужащих.

Объединенная тренировка проходит ровно за неделю до праздника. Двадцать восьмого июля торжественным строем пройдут более 40 кораблей и судов. Также ожидается участие около 40 вертолетов и самолетов, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийскую флотилию.

Воздушная часть парада - особенно зрелищная. Требования к летчикам самые строгие. Зрители, наблюдающие за парадом с земли, во всей красе увидят уникальные противолодочные самолеты.

Пролетая над морской или океанской поверхностью они отслеживают сигналы с радиобуев которые, находясь в воде, реагируют на любой посторонний звук. С дозаправкой в воздухе противолодочники могут оставаться в небе, до тех пор пока не найдут, а затем уничтожат любую подводную цель.

Участники репетиции взлетают с четырех аэродромов одновременно, чтобы встретиться в небе над северной столицей России. Здесь истребители вместе с Ту-142 формируют парадный строй из всех самолетов морской авиации.

Любоваться красотами города летчикам некогда. Необходимо соблюдать определенную скорость, выдерживать дистанцию и высоту в 400 метров, чтобы с земли зрители могли видеть каждый самолет по очереди.

Вместе с Ту-142 и Ил-38 над Петербургом пролетят штурмовики и бомбардировщики, летающий локатор - самолет А-50, а так же топливозаправщик Ил-78, самолеты Бе-200 и различные вертолеты морской авиации. За оставшуюся неделю пройдет еще несколько тренировочных полетов.