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Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины

Ян Брацкий
13:05 21.07.2019
Президент Украины признался, что у него на примете уже есть подходящий кандидат, с которым он провел несколько консультаций.
© Видео: YouTube © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кого он видит на посту будущего премьер-министра страны. По словам главы государства, этот человек должен быть профессиональным экономистом и не иметь политического прошлого.

Об этом Зеленский заявил журналистам на избирательном участке в Оболоньском районе Киева, куда он пришел вместе с супругой отдать свой голос на досрочных выборах в Верховную раду.

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека», - признался Зеленский.

Президент Украины упомянул, что уже провел ряд консультаций и с учетом озвученных требований новая политическая фигура может не понравиться тем, кто сейчас идет в парламент.

Принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности Зеленский назвал приоритетом в работе нового состава Рады.

Досрочные выборы в Верховную раду стартовали 21 июля в 8 часов утра. Свои двери распахнули почти 30 тысяч избирательных участков. На некоторых были обнаружены серьезные нарушения в первые часы работы.

Так, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области на одном из участков члены комиссии поставили свои подписи под незаполненными бланками протоколов. Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук с сожалением констатировала, что 27 участков открылись с нарушением сроков.

В досрочных выборах принимают участие 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах.

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