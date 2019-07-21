Летевший из Москвы в Прагу самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский Boeing 737, летевший в из Москвы в Прагу, экстренно вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика дыма в багажном отделении. Об этом «Звезде» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел, когда самолет уже набрал высоту. Командир лайнера связался с диспетчерами и сообщил, что сработала сигнализация о задымлении и пожаре. Экипаж активировал систему аварийного тушения и вернулся в аэропорт вылета.

Посадка была совершена в штатном режиме. Никто не пострадал. Причины срабатывания сигнализации устанавливаются.