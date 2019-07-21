Менее 13 часов: ВСУ нарушили договор о перемирии и обстреляли село в ДНР

Бойцы ВСУ обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге Донецкой народной республики, таким образом сорвав введенное с полуночи 21 июля перемирие в Донбассе.

Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, договоренность действовала менее суток.

«Впервые с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия, спустя 12 часов 53 минуты, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований по селу Новая Таврия», - цитирует представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось, что накануне вступления в силу перемирия ВСУ открыли огонь по Первомайску. Это произошло вечером 20 июля.

В 00:01 21 июля вступило в силу соглашение о прекращении огня в Донбассе. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.