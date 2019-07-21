Более 40 гектаров ЧП: подразделения МО приступили к ликвидации последствий паводка еще в одном районе Иркутской области

Подтопленными в зоне паводка в Иркутской области, по последним данным, остаются 16 домов. В восьми районах действует режим чрезвычайной ситуации.

В зоне бедствия продолжаются восстановительные работы, в которых активное участие принимают военные. Сегодня, 21 июля, подразделения Минобороны РФ приступили к выполнению задач по ликвидации последствий наводнения еще в одном пострадавшем районе.

«После приезда Верховного главнокомандующего было установлено, что необходимо городу помочь в новом районе общей площадью более 40 гектаров. Это более 50 зданий. Работы активно с сегодняшнего дня начались, и к установленному сроку обязательно будут выполнены. Кроме того, продолжаются работы по обеспечению города питьевой водой, технической водой и выдаче хлеба» - рассказал заместитель командира мотострелкового соединения по военно-политической работе ЦВО Олег Короткевич.

В Тулун были отправлены лучшие специалисты. Их задача - не только разобрать аварийные дома, но и по возможности сохранить уцелевшее имущество.

Мощный паводок начался в Иркутской области в конце июня: затопленными оказались более сотни населенных пунктов. Пострадавшими от стихийного бедствия считаются порядка 38 тысяч человек. Из 11 тысяч поврежденных наводнением домов 3,5 тысячи не подлежат восстановлению.