В Японии разрешили купаться рядом с АЭС «Фукусима»

На пляже «Китайзуми», расположенном рядом с АЭС «Фукусима-1», разрешили купаться, загорать и заниматься водными видами спорта. Сюда теперь приходят семьями, разрешают резвиться в воде маленьким детям.

Пляж когда-то считался одним из самых известных мест в Японии для занятий серфингом. Поэтому Японская ассоциация профессионалов серфинга провела в день открытия «Китайзуми» соревнование. Спортсмены специально выбрали это место, чтобы доказать, что на побережье нет радиации и бояться нечего. В будущем, здесь планируют проводить и международные состязания. К серфингистам присоединились и волейболисты, сыграв несколько матчей, сообщает Japan Times.

Еще в мае эксперты проверили на радиационную опасность пляж «Китайзуми». Прибор тогда показали уровень радиации в воде и в воздухе, аналогичный уровню 8-летней давности до аварии на АЭС.

Напомним, катастрофа на атомной электростанции «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. После сильнейшего за всю историй наблюдений землетрясения и последовавшего за ним цунами, на АЭС произошло отключение электроснабжения, в том числе и резервных дизель-генераторов. В результате перестали работать системы охлаждения, что привело к расплавлению активной зоны реакторов 1, 2 и 3. В декабре 2013 году станцию официально закрыли. Работы по ликвидации последствий катастрофы ведутся до сих пор.