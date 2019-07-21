Неземная стыковка: момент причаливания «Союза МС-13» к МКС сняли с Земли

Житель Великобритании Мартин Льюис снял на видео стыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией. Кадры были сделаны с Земли.

На ролике показана станция и причаливающий к ней «Союз МС-13» за восемь минут до стыковки. Кадры были опубликованы в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что на борту «Союза МС-13» находился новый экипаж МКС, включая россиянина Алексея Овчинина. Также на станцию прибыл американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала в субботу, 20 июля, в 19:28 по московскому времени. Через девять минут после старта корабль отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на станцию.