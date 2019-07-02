У берегов Филиппин нашли затонувший крейсер времен Второй мировой войны

Обломки потопленного во время Второй мировой войны японского крейсера «Мая» нашли на дне Тихого океана. Обнаружить их удалось американским исследователям при помощи беспилотного подводного аппарата, сообщает телерадиокомпания NHK.

Корпус тяжелого крейсера находится под водой примерно в 1850 метрах от филиппинского острова Палаван. На кадрах, сделанным беспилотным аппаратом, видна не только конструкция корабля, но и буквы, выгравированные на его оборудовании.

Крейсер «Мая» в октябре 1944 года торпедной атакой потопила американская подлодка «Дейс». Погибли 336 членов экипажа.

Тяжелый крейсер «Мая» относится к серии боевых кораблей «Такао», выпуск которых пришелся на 1930-е годы. Все они были активно задействованы во время боевых действий в Тихом океане.