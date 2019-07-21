«Убило кота»: житель Первомайска рассказал о страшном обстреле накануне перемирия

Житель обстрелянного накануне введения перемирия Первомайска по имени Василий рассказал, как его квартира попала под удары, нанесенные ВСУ. По словам мужчины, его жилье и его родные, а также домашние животные, получили серьезные повреждения в результате обстрела.

«Пострадали мои дочка и внучка. Внучку отправили в Луганск. Ей в октябре будет 4 года, а дочке – 32 года. Обстрел начался в восьмом часу, снаряды летели один за одним», - рассказал Василий Петрович.

По его словам, украинская сторона никогда не соблюдала никаких перемирий, поэтому новый обстрел не стал чем-то особенным. Мужчина заявил, что не хочет даже говорить об этом, поскольку убежден, что ВСУ ничего не изменят в своем поведении в будущем.

Коснувшись вопроса возможных ответных действий, Василий заявил, что ополчение не предпринимает ни одного ответного шага и не открывает стрельбу в ответ.

«По городу бьют с Екатериновки, с Новотошковки. Наши ребята не стреляют. Наши подписали бумаги, где им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Стреляют ВСУ», - рассказал пенсионер.

Не всем в доме Василия повезло остаться в живых. Показывая пробитые фрагментами снарядов стекла, мужчина рассказал, что при обстреле погиб его кот. От него осталась только банка с кормом на подоконнике.

Город Первомайск в Луганской народной республике был обстрелян накануне введения так называемого «Тотального перемирия» вечером субботы, 20 июля. На видео, опубликованных в Сети, видно, как от мест попаданий поднимается дым и слышны звуки взрывов.