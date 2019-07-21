Замглавы правительства Сахалина уволили после драки в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко уволил заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного. Поводом для увольнения стал конфликт в кафе с участием чиновника. Соответствующая информация появилась на официальном сайте губернатора Сахалинской области.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина устраивает драку в одном из кафе Южно-Сахалинска. Интернет-пользователи предположили, что на записи запечатлен Кирилл Подберезный.

Подберезный недолго занимал пост вице-премьера области. Он был назначен на эту должность в апреле 2019 года после победы в региональном конкурсе по подбору кадров. В правительстве Сахалинской области Подберезный отвечал за инвестиционный климат и развитие туризма.