Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Замглавы правительства Сахалина уволили после драки в кафе

Лина Давыдова
12:58 21.07.2019
Видеозапись с дракой в одном из кафе Южно-Сахалинска ранее была распространена в Сети.
© Видео: Александр Шер, YouTube © Фото: sakhalin.gov.ru

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко уволил заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного. Поводом для увольнения стал конфликт в кафе с участием чиновника. Соответствующая информация появилась на официальном сайте губернатора Сахалинской области.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина устраивает драку в одном из кафе Южно-Сахалинска. Интернет-пользователи предположили, что на записи запечатлен Кирилл Подберезный.

Подберезный недолго занимал пост вице-премьера области. Он был назначен на эту должность в апреле 2019 года после победы в региональном конкурсе по подбору кадров. В правительстве Сахалинской области Подберезный отвечал за инвестиционный климат и развитие туризма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата21.07.2019, 08:02
Ту-142 встречают Су-27 в небе над Петербургом: эксклюзивные кадры репетиции парада ко Дню ВМФ
Дата21.07.2019, 13:30
Казань названа столицей ЧМ по водным видам спорта 2025 года
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.07.2019, 12:21
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
Дата20.07.2019, 07:00
В «Альфе» назвали ранее неизвестную причину создания спецподразделения КГБ
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:44 В стране и мире
Летевший из Москвы в Прагу самолет экстренно вернулся во Внуково
13:35 В стране и мире
Менее 13 часов: ВСУ нарушили договор о перемирии и обстреляли село в ДНР
13:05 В стране и мире
Видео
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
12:46 В стране и мире
Видео
«Мы слишком низко»: момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине пилотов
12:08 В стране и мире
Видео
Неземная стыковка: момент причаливания «Союза МС-13» к МКС сняли с Земли
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Новый вид туризма появился в России
Видео
В Петрозаводске силачи сдвинули на метр 46-тонный танк Т-80: видео
Видео
Зеленский ответил на предложение продать ржавую «Украину»
Видео
Отдохнул с огоньком: в Англии осудили устроившего поджог «человека-факела»
Загадки с поисками кота и панды оказались слишком сложными для 85% пользователей Сети
Видео
Схватка женщины со стаей диких собак в Красноярске попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.