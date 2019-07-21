«Мы слишком низко»: момент падения самолета в океан попал на камеру в кабине пилотов

В Сети появились кадры крушения пассажирского самолета Boeing 737. Инцидент произошел в Папуа - Новой Гвинее.

Авиакатастрофа случилась в сентябре прошлого года, однако видео появилось лишь сейчас. Отчет опубликовала комиссия по расследованию авиакатастроф в Папуа - Новой Гвинее на своем официальном сайте. В нем сообщается, что рейс PX-073 авиакомпании Air Niugini Limited упал в воду примерно в 460 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Микронезии. На борту воздушного судна находились 46 человек.

На кадрах, снятых прямо из кабины пилота, видно, что погодные условия во время крушения были весьма плохими, а видимость в связи с этим - почти нулевой.

При этом за мгновения до катастрофы второй пилот неоднократно говорил о потере высоты.

«Мы слишком низко», - повторял он.

В результате трагедии погиб один пассажир. Еще шесть человек получили серьезные травмы.