ЦИК Украины заявил о нарушениях на 27 избирательных участках

Украинский Центризбирком зафиксировал нарушения в работе 27 участковых избирательных комиссий сразу после их открытия. Об этом заявила глава ЦИК страны Татьяна Слипачук. Тем не менее она отметила, что выборы в парламент Украины проходят должным образом.

«Из 29 тысяч 885 участковых избирательных комиссий 27 открылись с нарушениями срока. Задержки при открытии участков были небольшими и связаны с документацией и техническими проблемами», - сказала Слипачук.

Более серьезные нарушения обнаружены на одном из избирательных участков Бахмута (Артемовска) на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Там члены избирательной комиссии поставили свои подписи на незаполненных бланках протокола еще до начала голосования.

После приезда полиции предполагаемые виновники попытались залить бланки чернилами, чтобы скрыть следы нарушений. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Виновникам случившегося грозит до десяти лет лишения свободы.

Досрочные выборы в Верховную раду начались 21 июля в 8 часов утра. В них участвуют 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах.