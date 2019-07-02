Застал врасплох: житель Одинцово снял на видео «крысу-альпиниста»

В подмосковном Одинцово житель одной из многоэтажек снял на видео крысу, ползающую по деревьям. Любопытные кадры невольный натуралист разместил в одной из групп в социальной сети.

Судя по ним, подоконник, у которого притаился опасный грызун, находится на уровне второго этажа. Животное довольно проворно пробиралось среди листвы и тонких веток, как будто делало это не в первый раз.

Возможно, крыса спасалась от собак или ворон, а может быть, искала открытое окно, чтобы пробраться в квартиру. Не исключено, что «крыса-альпинист» является чьим-то домашним питомцем.

Крысы - опасные паразиты, живущие рядом с человеком, отходы жизнедеятельности которого являются кормовой базой для этих всеядных грызунов. Животные переносят инфекционные заболевания, многие из которых смертельно опасны. Городские крысы в основном обитают в подвалах и норах возле мусорных куч.