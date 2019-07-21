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Партия «Слуга народа» лидирует в выборах в Раду: данные первых экзитполов

Лина Давыдова
12:34 21.07.2019
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петр Порошенко лишь на четвертом месте  (5.5%).
Партия «Слуга народа» лидирует в выборах в Раду: данные первых экзитполов
© Фото: РИА Новости

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 12:00 составила 13,61%. Об этом сообщили в ЦИК страны.

По результатам первых экзитполов, проведенных в 10:00, в голосовании лидирует партия «Слуга народа» (37,2%), следом за ней идет партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа - За жизнь» (17,5%), а замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина» (5.8%). Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петр Порошенко лишь на четвертом месте  (5.5%).

Выборы в Верховную раду стартовали на Украине в 8:00 по местному времени (совпадает с мск). По данным ЦИК, 27 участковых избирательных комиссий открылись с нарушениями. По словам главы Центризбиркома Украины Татьяны Слипачук, задержки при открытии были связаны с документацией и техническими проблемами.

Киев не стал проводить выборы для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и проживающих в России украинцев.

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