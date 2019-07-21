Парапланерист с поврежденным позвоночником преодолел пять километров в горах
Во время падения с огромной высоты спортсмен получил несколько рваных ран и едва не погиб.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Швейцарский парапланерист едва не погиб, пытаясь покорить Альпы. Крыло экстремала внезапно сложилось, и он начал резко снижаться.
Падая в ущелье, спортсмен все же смог поймать несколько воздушных потоков, которые стали бросать его из стороны в сторону. В результате он на большой скорости врезался в скалу, после чего скатился с огромной высоты.
На этом его испытания не закончились. Чтобы добраться до больницы, ему пришлось пройти пешком пять километров. Увидев такого пациента, врачи оказались в шоке. Выяснилось, что во время падения экстремал серьезно повредил позвоночник и получил множество рваных ран. По словам медиков, выжить после такого – настоящее чудо. При этом от госпитализации пилот отказался, а через три дня снова поднялся в небо.