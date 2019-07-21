Свист и паника: житель Первомайска об обстреле ВСУ

Житель Первомайска рассказал подробности обстрела жилого дома украинскими силовиками. Инцидент произошел в субботу, 20 июля, накануне вступления в силу так называемого «летнего перемирия» в Донбассе.

По словам очевидца, все произошло за считаные минуты.

«Мы сидели за столом. Только начало свистеть, мы все сбежались. Женщина с четвертого этажа вышла на крыльцо. Я к ней только подошел и все. Она погибла у меня на глазах. Тут было шесть раненых и маленький ребенок», - рассказал он.

Телеканал «Звезда» публикует кадры с места обстрела. На ролике показан жилой дом, в который попал снаряд, а также работа специалистов.

Ранее главный врач многопрофильной больницы Стаханова Светлана Богданова рассказала о пострадавших при артиллерийском обстреле районов Первомайска. По ее словам, всего из Первомайска были экстренно госпитализированы шесть человек, включая ребенка. Пострадавшие были доставлены в Стахановскую многопрофильную больницу.

В 00:01 21 июля вступило в силу соглашение о прекращении огня в Донбассе. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.