На избирательном участке Украины члены комиссии соорудили сейф из кастрюли

В Кировоградской области на одном из избирательных участков вместо сейфа члены комиссии использовали кастрюлю. Об этом написал на своей странице в Facebook написал украинский юрист Михаил Шнайдер.

Он опубликовал снимок, сделанный на участке № 350666 в селе Нагорное Светловодского района. На запечатанной кастрюле, прикрытой крышкой и обмотанной обычной резинкой для денег, была надпись «сейф».

Позже в участок все же привезли настоящий сейф, кастрюлю со стола убрали. Что именно в ней хранилось - не сообщается.

На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. В них участвуют 24 партии и более трех тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР и проживающие в России украинцы не могут сделать свой выбор. Такое решение принял официальный Киев.