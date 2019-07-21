Ученые заявили о вреде летних школьных каникул

Длительные школьные каникулы пагубно воздействуют на психику учеников и их преподавателей. К такому неоднозначному выводу пришли ученые из США после целого ряда исследований.

Согласно их выводам, дети испытывают сильнейший стресс, когда выходят на занятия после летнего отдыха. Это отрицательно сказывается не только на их физическом здоровье, но и на способности усваивать материал. Дети начинают болеть «взрослыми» болезнями - у них повышается артериальное давление, а также наблюдаются сбои в работе нервной системы, сообщает MedikForum.

Чтобы свести к минимуму негативные последствия длительных каникул, психологи рекомендуют сократить их продолжительность и перед возобновлением занятий обязательно сводить ребенка к терапевту.