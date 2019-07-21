Под водой дороги и огороды: жители Амурской области сняли на видео последствия ливня

В Амурской области после сильного дождя затопило дороги и частный сектор. Пользователи Сети делятся кадрами последствий продолжительных ливней.

Житель города Свободный снял на видео оказавшуюся под водой проезжую часть, которую люди пытаются перейти вброд.

Сильно пострадал и частный сектор Амурской области. В городе Зея были затоплены огороды, вода добралась до домов. Аварийные службы откачивают воду в круглосуточном режиме.

В Благовещенске действует режим ЧС. Аварийные службы пытаются оперативно устранить последствия сильного дождя в ночь на 17 июля. За сутки в городе выпало около 50% месячной нормы осадков. В результате некоторые улицы и дворы оказались подтоплены, а в ряде районов города не было электричества более восьми часов.

Синоптики дают неутешительные прогнозы. Согласно данным метеорологов, дожди продлятся в Благовещенске еще одну неделю. Местами порывы ветра будут достигать до 13-18 метров в секунду.