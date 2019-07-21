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Иранские власти рассказали о самочувствии экипажа арестованного танкера

Ян Брацкий
10:36 21.07.2019
Среди задержанных на борту нефтяного танкера Stena Impero граждане четырех стран: России, Латвии, Индии и Филиппин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Stena lmpero, karatzas.nyc

Члены экипажа британского танкера, задержанного морским патрулем Корпуса стражей исламской революции в минувшую пятницу, здоровы и находятся в безопасности. С таким заявлением выступили власти Ирана, комментируя ситуацию.

По заверениям генерального директора Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморада Афифипура, любые потребности моряков будут удовлетворены при первом требовании. Сейчас они находятся на борту танкера Stena Impero.  

«На борту 23 члена экипажа, среди которых индийцы, россияне, филиппинцы и латвийцы, все они полностью здоровы и находятся на своем судне, которое пришвартовано в безопасном месте. Ни судну, ни экипажу ничего не угрожает», - заявил Афифипур.

Судно Stena Impero находится на якорной стоянке в порту Бендер-Аббас. Представители компании-судовладельца не могут установить связь с капитаном корабля, сообщает PressTV

Его задержание силами КСИР стало ответом Тегерана на аналогичные действия властей британского Гибралтара, которые 4 июля взяли под арест иранский танкер Grace-1, обвинив его команду в нарушении санкций ЕС против Сирии.

В российском посольстве в Иране заявили о том, что держат ситуацию на контроле и не оставляют попыток наладить связь с российскими гражданами на борту арестованного танкера.

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