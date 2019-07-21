Путин поздравил Асада с юбилеем дипломатических отношений
Российский президент Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с юбилеем установления дипломатических отношений, которым исполнилось 75 лет.
Путин отметил, что совместными усилиями обе стороны нанесут окончательное поражение силам террора в САР. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля.
«За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму», - сообщил российский лидер.
Он подчеркнул, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета, а также территориальной целостности. То же касается и обеспечения национальной безопасности и постконфликтного восстановления.
«Дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне», - сказал Путин.
В заключение он пожелала Асаду крепкого здоровья и успехов, а его соотечественникам - возвращения к мирной и благополучной жизни.