Путин поздравил Асада с юбилеем дипломатических отношений

Российский президент Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с юбилеем установления дипломатических отношений, которым исполнилось 75 лет.

Путин отметил, что совместными усилиями обе стороны нанесут окончательное поражение силам террора в САР. Поздравление было опубликовано на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах. Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму», - сообщил российский лидер.

Он подчеркнул, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета, а также территориальной целостности. То же касается и обеспечения национальной безопасности и постконфликтного восстановления.

«Дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает нашим общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне», - сказал Путин.

В заключение он пожелала Асаду крепкого здоровья и успехов, а его соотечественникам - возвращения к мирной и благополучной жизни.