Трем силачам удалось сдвинуть с места танк Т-80

Самые сильные люди мира из десятка стран приехали в Россию, на очередной этап соревнований «Богатыри мира» в Петрозаводске. На набережной Онежского озера они соревновались в поднятии тяжестей и силовом экстриме.

Самой яркой частью чемпионата стал подарок от Министерства обороны РФ, который доставили по приказу главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. Впервые за всю историю конкурса атлетическим снарядом стал знаменитый танк Т-80.

Сдвинуть его с места у силачей получилось только втроем. Спортсмены из России, Швеции и Англии протащили 46-тонную боевую машину почти на метр и оказались первыми претендентами на абсолютный рекорд. Организаторы соревнований уже подали заявку в Книгу рекордов Гиннеса и в скором времени имена силачей будут вписаны в историю.