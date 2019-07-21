Винтаж и рок-н-ролл: в Москве прошло ралли ретроавтомобилей
Это уже девятый подобный автопробег: главная задача участников, как всегда, показать красивую и безопасную езду.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Проверенные временем машины заполонили центр Москвы. В российской столице состоялось ралли на культовых ретроавтомобилях: транспорт, винтаж и рок-н-ролл.
Роллс-ройсы, кадиллаки, мерседесы, отечественные «Волги», «Запорожцы» и «Москвичи»: здесь все легенды мирового автопрома, пропитанные глэм-роком 1970-х годов.
Мероприятие эффектное и традиционное. Это уже девятый подобный автопробег: главная задача участников, как всегда, показать красивую и безопасную езду.