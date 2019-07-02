Смятое железо и осколки: машину отбросило на тротуар после ДТП в Москве
В результате инцидента пострадал один человек. Все обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Два автомобиля столкнулись в Москве. Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. В результате аварии одна из машин от удара вылетела на тротуар.
По данным ГИБДД по Москве, участниками ДТП стали автомобили BMW и Audi. В результате инцидента один человек пострадал.
Кадры с места публикует телеканал «Звезда». В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.