Смятое железо и осколки: машину отбросило на тротуар после ДТП в Москве

Два автомобиля столкнулись в Москве. Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. В результате аварии одна из машин от удара вылетела на тротуар.

По данным ГИБДД по Москве, участниками ДТП стали автомобили BMW и Audi. В результате инцидента один человек пострадал.

Кадры с места публикует телеканал «Звезда». В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.