«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу

«Уральские авиалинии» возобновили авиационное сообщение между Екатеринбургом и Прагой. Такое заявление сделал генеральный директор компании Сергей Скуратов в беседе с ТАСС.

«Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают», - сказал Скуратов информагентству.

При этом гендиректор «Уральских авиалиний» отметил, что сейчас авиакомпания летает только в Прагу.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» приостановили полеты в Чехию в связи с аннулированием чешскими авиационными властями выданных ранее разрешений.