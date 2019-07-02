Смекалистый угонщик: в Подмосковье мужчина похитил автомобиль, воспользовавшись услугами эвакуатора

Подмосковные правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи легкового автомобиля в городе Люберцы. По информации полицейских, житель Раменского района похитил транспортное средство, воспользовавшись услугами эвакуатора.

«Установлено, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по Шоссейной улице, вызвал службу эвакуации автомобиля для транспортировки не принадлежащего ему транспортного средства. Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил ее в указанное правонарушителем место», - заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Момент совершения преступления был запечатлен камерами наружного наблюдения. Изучив видеозаписи, полицейские установили личность мужчины, после чего он был задержан по месту жительства.

Во время следственных действий нарушитель заявил, что выполнял заказ по хищению машины.

«После совершения преступления он доставил автомобиль в один из ГСК города Железнодорожного, где в дальнейшем иномарку обнаружили оперативники уже в разукомплектованном состоянии», - добавила Петрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на время следствия.