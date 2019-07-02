«Малайзийский Boeing был захвачен»: журналисты назвали еще одну версию исчезновения MH370

Журналисты продолжают расследовать загадочное исчезновение малайзийского самолета MH370. Восьмого марта 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines вылетел из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров над Индийским океаном. На борту находились 239 человек.

Существуют десятки разных теорий о том, что могло произойти на борту MH370. Больше всего вопросов вызывает странная траектория полета самолета. Лайнер совершил резкий поворот на 180 градусов и пролетел вдоль границы между двумя воздушными зонами - Вьетнама и Малайзии.

Авиаэксперт Дэвид Лермонт полагает, что лайнер мог резко сменить траекторию движения из-за захвата воздушного судна. По его мнению, нельзя исключать, что кто-то умышленно угнал самолет и сбил его с курса.

«Самолет почти развернулся и полетел точно вдоль воздушного пространства между Вьетнамом и Малайзией, поэтому каждая (сторона) думала, что за него отвечает другая. Для вас это может быть совпадением, но на мой взгляд, все это было тщательно обдумано, точность полета была замечательной», - объяснил свою позицию Лермонт. Его слова приводит британское издание Express.

Лермонт - не единственный, кто склоняется к версии захвата самолета. Журналист, авиаэксперт Джефф Уайз обратил внимание на изменение скорости и высоты полета. По его мнению, захватчики пытались избежать обнаружения, поэтому совершали довольно резкие, но точные маневры.

«Это говорит нам о том, что, кто бы ни летал на этом самолете, он знал, что он делает, он знал, как им управлять», - предположил Джефф Уайз.

О судьбе рейса МН370 до сих пор мало что известно. Согласно результатам расследования, самолет был исправен, экипаж здоров, погодные условия соответствовали всем требованиям. Ничто не предвещало беды. Но на сороковой минуте полета диспетчер поручил MH370 связаться с вьетнамским диспетчером, так как самолет покидал зону ответственности Малайзии и готовился входить в воздушное пространство Вьетнама. Спустя четыре секунды экипаж отрапортовал: «Спокойной ночи, Malaysian три семь ноль», а потом пропал с экранов радаров. Поиски самолета никаких результатов не дали. Поисковая операция была прекращена в январе 2017 года.