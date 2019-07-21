Перемирие под обстрелом: в Донбассе вступил в силу режим прекращения огня

Новое, третье по счету с начала 2019 года, перемирие вступило в силу с 00:01 21 июля 2019 года. На этот раз режим прекращения огня на Донбассе должен был стать бессрочным, о чем была достигнута договоренность контактной группой по урегулированию конфликта. Стороны договорились о начале всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия в день досрочных парламентских выборов на Украине.

В ЛНР и ДНР был издан соответствующий указ, в котором говорится, что помимо полного запрета на применение огня, военнослужащим запрещено вести наступательные действия и разведывательно-диверсионные операции, размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и рядом с ними. Так же предусмотрен полный запрет на применение любого вида огня, в том числе снайперского.

Однако, вечером 20 июля, за несколько часов до наступления перемирия, ВСУ нанесли удар по городу Первомайску в ЛНР. В результате обстрела погибла женщина, семь человек, среди которых девочка трех лет, получили ранения различной степени тяжести.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что обстрел украинскими силовиками Первомайска накануне нового перемирия направлен на то, чтобы спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на срыв договоренностей о перемирии.