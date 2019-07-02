Минтранс РФ обвинил чешские авиационные власти в нарушении соглашений

Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами. С таким заявлением выступила пресс-служба Минтранса РФ.

В настоящее время продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями, подчеркнули в ведомстве. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки.

Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» приостановили полеты в Чехию в связи с аннулированием чешскими авиационными властями выданных ранее разрешений.

Позже в «Уральских авиалиниях» заявили о возобновлении полетов, однако ограничение на полеты «Аэрофлота» и «Победы» в Чехию сохраняется.