Минтранс РФ обвинил чешские авиационные власти в нарушении соглашений
В ведомстве рассчитывают на то, что переговоры с чешской стороной пройдут в сжатые сроки и вопрос о возобновлении полетов будет решен.
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Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами. С таким заявлением выступила пресс-служба Минтранса РФ.
В настоящее время продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями, подчеркнули в ведомстве. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки.
Во вторник, 2 июля, стало известно, что российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» приостановили полеты в Чехию в связи с аннулированием чешскими авиационными властями выданных ранее разрешений.
Позже в «Уральских авиалиниях» заявили о возобновлении полетов, однако ограничение на полеты «Аэрофлота» и «Победы» в Чехию сохраняется.