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В МЧС подвели итоги восстановительных работ в Иркутской области

Егор Левин
00:24 21.07.2019
Всего в ликвидации последствий стихийного бедствия от МЧС участвовали 671 человек, 68 единиц техники, 4 воздушных судна и 31 плавсредство.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Иркутской области остались подтопленными 16 домов. Они находятся в одном из районов города Тулун. Остальная часть региона освобождена от воды.

За время проведения восстановительных мероприятий были очищены 8576 подворий и 321 улица общей протяженностью 150 километров. Полностью восстановлены водо-, газо- и энергоснабжение, телефонная и почтовая связи и 22 моста, 48 участков автодорог. «Горячая линия» ГУ МЧС РФ по Иркутской области обработала всего 6954 обращений, принимая по 12 в сутки.

В пунктах временного размещения находятся 349 человек, в числе которых 81 ребенок, а также еще 2072 ребенка отправлены в детские оздоровительные лагеря.

Всего в ликвидации последствий стихийного бедствия участвовали более 3610 человек, в том числе 307 волонтеров, 925 единиц техники, 9 воздушных судов, 56 плавсредств, из них от МЧС России – 671 человек, 68 единиц техники, 4 воздушных судна, 31 плавсредство.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего огромную территорию в считанные часы. Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после чего поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка.

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