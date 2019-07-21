Провокация перед перемирием: в Луганске прокомментировали артобстрел Первомайска

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что обстрел украинскими силовиками Первомайска накануне нового перемирия, направлен на то, чтобы спровоцировать Народную милицию самопровозглашенной Луганской народной республики на срыв договоренностей о перемирии.

Перемирие должно было наступить с 00:01 21 июля 2019 года, в связи с чем по поручению главы ДНР был издан соответствующий указ, где были отражены все дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня.

«За несколько часов до начала согласованного в Минске периода бессрочного и устойчивого соблюдения режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины (ВФУ) с направления села Катериновка обстреляли жилые дома в городе Первомайске с применением минометов калибра 120 мм», - говорится в заявлении Представительства ЛНР в СЦКК.

Уточняется, что в результате обстрела погибла одна женщина, семь человек, среди которых девочка трех лет, получили ранения различной степени тяжести. В ЛНР назвали особенно циничными действия украинских силовиков, которые предприняли обстрел после публикации сообщения о перемирии командованием Народной милиции.

«Этот обстрел явно предпринят в целях спровоцировать Народную милицию ЛНР и сорвать согласованный в Минске режим прекращения огня. Ещё раз заявляем: Луганская Народная Республика всегда была привержена достижению перемирия. Спровоцировать нас не удастся», - говорится в заявлении.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) так же призвали СММ ОБСЕ отразить данную ситуацию в своём отчете. А «гарантов Минска» образумить Киев, чтобы тот соблюдал взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что вечером 20 июля военные силы Украины открыли огонь по Первомайску. В Сети появилось видеозапись артиллерийского обстрела города. На кадрах отчетливо слышны взрывы и видны клубы дыма.